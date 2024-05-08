Тренер по плаванию захлебнулся в бассейне

В Китае тренер плавания захлебнулся на глазах у коллег во время задержки дыхания

В Китае тренер по плаванию, который отрабатывал длительную задержку воздуха под водой, захлебнулся на глазах у коллег. Об этом сообщает The Thaiger.

25-летний мужчина по имени Ли выполнял опасное упражнение на глазах у коллег, которые снимали происходящее. Сначала он показал, что все в порядке, задержал дыхание и погрузился в воду. Через три минуты Ли перевернулся под водой, из его рта и носа пошли пузырьки воздуха, и он опустился на дно. Однако коллеги не обратили на это внимания — еще некоторое время они продолжали снимать тренировку и подшучивать над Ли.

Они спохватились только после того, как на странное положение тренера обратил внимание один из посетителей бассейна. Ли вытащили из воды и отправили в больницу, однако спасти его было не удалось.

Сестра Ли выложила кадры происходившего с братом в интернет и поинтересовалась, почему никто из присутствовавших не обратил внимания на то, что ему явно стало плохо. Вокруг при этом находилось множество людей, но никто ничего не предпринял. Скорая приехала только через 20 минут.

Женщина заявила, что, если бы в бассейне действовали соответствующие меры безопасности, трагического происшествия с ее братом можно было бы избежать. Более того, стало известно, что администрация комплекса никак не отреагировала на случившееся и не связалась с родственниками Ли.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Италии винодел бросился спасать коллегу из чана, упал в вино и захлебнулся. 31-летний Альберто Пин отправился чистить винный чан, в котором оставалось несколько сантиметров напитка на дне, однако не надел респиратор.