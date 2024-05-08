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04:36, 8 мая 2024Мир

В ФРГ обратили внимание на письма к Шольцу о прекращении конфликта на Украине

В бундестаге поинтересовались реакцией Шольца на письма о конфликте на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Odd Andersen / Reuters

Член бундестага от Левой партии Гезине Летч обратила внимание на адресованное канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо городского собрания Штраусберга о прекращении конфликта на Украине. Реакцией главы ФРГ депутат поинтересовалась в своем обращении к правительству. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма.

«Ответил ли федеральный канцлер Олаф Шольц на письмо городского собрания Штраусберга от 9 сентября 2023 года, которое требовало от федерального канцлера добиваться немедленного прекращения огня между Россией и Украиной, и сколько писем с таким же требованием получил федеральный канцлер от граждан с начала войны?» — говорилось в тексте ее парламентского запроса.

Ответ на запрос депутата предоставила государственный министр при канцлере ФРГ Сара Рыглевски. «В распоряжении федерального канцлера нет письма от городского соввета Штраусберга от 9 сентября 2023 года. Статистический учет заявлений граждан по смыслу рассматриваемого вопроса не ведется, поэтому соответствующая оценка невозможна», — сообщила Рыглевски.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер обратился с призывом к странам Запада стремиться к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. По мнению Кречмера, военным путем достичь успехов не удалость.

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«Спустя два года после начала конфликт в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать. Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии», — сказал чиновник.

До этого, в марте, депутаты бундестага Германии от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») выступили за начало мирных переговоров между Россией и Украиной.

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      Кирилл Садовский
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