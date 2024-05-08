В Москве упала посещаемость торговых центров

Focus Technologies: посещаемость торговых центров в Москве упала на 5 процентов

С 29 апреля по 5 мая посещаемость крупных торговых центров (ТЦ) в Москве упала на пять процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Focus Technologies (FT).

Речь идет о ТЦ площадью более 80 тысяч квадратных метров. Эксперты связали спад с остаточным влиянием на потребителей теракта в «Крокус Сити Холле». Трагедия, случившаяся вечером 22 марта, оказала негативное влияние на посещаемость крупных развлекательных заведений.

При этом в первом квартале посещаемость больших столичных объектов в целом демонстрировала более выраженный прирост в годовом выражении, уточнил глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Однако, как пояснил эксперт, позитивный тренд сменился ближе к концу марта.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил о резком росте стоимости услуг элитных охранников и телохранителей в России после теракта в «Крокусе». За последнее время оклады профессионалов в этой сфере с военной подготовкой увеличились в среднем на 150 процентов и достигли уровня в 150-500 тысяч рублей.