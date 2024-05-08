В США отложили заседание суда по делу Трампа о секретных документах

Суд в США отложил заседание по делу Трампа об обращении с секретными документами

Суд на неопределенный срок отложил заседание по делу бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ окружного суда Флориды.

«Суд отменяет текущую дату судебного разбирательства 20 мая 2024 года, которая будет установлена отдельным постановлением после разрешения вопросов, находящихся на рассмотрении», — утверждается в документе.

В июне 2023 года Трамп отказался признавать себя виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

15 апреля в Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о подкупе им актрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой он состоял в связи. 30 апреля стало известно, что бывший президент вынужден будет заплатить 9000 долларов штрафов за комментарии по этому делу.