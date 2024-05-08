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13:18, 8 мая 2024Мир

Захарова ответила на обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии

Захарова сочла спекуляциями обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла спекуляциями попытки Германии и Чехии обвинить Россию в причастности к предполагаемым кибератакам. Ее слова приводит РИА Новости.

«Обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии — безосновательные спекуляции в преддверии американских выборов», — заявила она.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию».

6 мая внешнеполитическое ведомство Германии отозвало для консультации посла в Москве Александра Ламбсдорффа.

Глава МИД Чехии в тот же день вызвал посла России в Праге Александра Змеевского в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.

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      Лина Пивоварова
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