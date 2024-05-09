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16:50, 9 мая 2024Спорт

Бетербиева обязали предоставить доказательства травмы

WBO обязала боксера Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы. Об этом сообщает Boxing Scene.

В WBO заявили, что спортсмен должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы, результаты исследования, прогноз восстановления и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям. В противном случае Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении.

Изначально Бетербиев должен был драться с россиянином Дмитрием Биволом, однако Бетербиев получил разрыв мениска и перенесет операцию на колене. Их бой с Биволом теперь должен состояться в конце 2024 года.

4 мая Бетербиев заявил, что на переносе поединка настояли врачи. Боксер подчеркнул, что поединок с Биволом обязательно состоится позже.

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      Анастасия Борисова
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