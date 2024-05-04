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09:49, 4 мая 2024Спорт

Бой Бетербиева с Биволом перенесли

Бой между боксерами Биволом и Бетербиевым перенесли на конец 2024 года

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе перенесли на конец 2024 года. Об этом в Twitter сообщил министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Турки аш-Шейх написал, что причиной стала травма Бетербиева. Он пожелал боксеру скорейшего выздоровления.

Бетербиев и Бивол подписали контракт на бой 15 апреля. Поединок должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелой весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). За карьеру 38-летний спортсмен одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

32-летний Бивол в профессиональной карьере одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

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      Анастасия Борисова
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