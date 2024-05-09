Шор заявил, что частицу Вечного огня привезут в Молдавию из Москвы

В Молдавию привезут частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного солдата в Москве. Об этом заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, передает РИА Новости.

Он назвал 9 мая великим днем, потому что присутствовал со своими коллегами на «очень морально важном мероприятии». «Мы сегодня везем частичку огня в нашу родную Молдову», — сообщил Шор.

По его словам, частицу огня передадут в каждый регион республики, где проведут шествие и чествование в поддержку Дня Победы.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы. Соответствующие мероприятия, по словам властей, будут организованы правительством с делегацией Евросоюза (ЕС). Позднее посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что чувствует себя Гринчем, так как его обвинили в краже Дня Победы из-за празднования 9 мая в Кишиневе Дня Европы.