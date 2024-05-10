Болгария опровергла сообщения о невыдаче шенгенских виз россиянам

Посольство Болгарии опровергло сообщения о невыдаче шенгенских виз россиянам

Посольство Болгарии в России опровергло сообщения СМИ о задержках выдачи шенгенских виз на территории РФ. Об этом в дипредставительстве сообщили ТАСС.

«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что сотрудники AirBaltic отказались пустить на рейс из Стамбула в Ригу россиянина несмотря на то, что у него имелась шенгенская виза. Россиян с визами пропустили, только когда их борт уже улетел.

В апреле туристическое информационное агентство RTN предупредило российских туристов об увеличении сроков оформления шенгенских виз перед летним сезоном. В частности, туристам трудно попасть в визовые центры Испании и Италии. Количество запросов на шенгенские визы растет параллельно с загруженностью визовых центров.