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13:04, 10 мая 2024Путешествия

Болгария опровергла сообщения о невыдаче шенгенских виз россиянам

Посольство Болгарии опровергло сообщения о невыдаче шенгенских виз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Посольство Болгарии в России опровергло сообщения СМИ о задержках выдачи шенгенских виз на территории РФ. Об этом в дипредставительстве сообщили ТАСС.

«Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения», — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что сотрудники AirBaltic отказались пустить на рейс из Стамбула в Ригу россиянина несмотря на то, что у него имелась шенгенская виза. Россиян с визами пропустили, только когда их борт уже улетел.

В апреле туристическое информационное агентство RTN предупредило российских туристов об увеличении сроков оформления шенгенских виз перед летним сезоном. В частности, туристам трудно попасть в визовые центры Испании и Италии. Количество запросов на шенгенские визы растет параллельно с загруженностью визовых центров.

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      Даниил Иринин
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