Экс-первая ракетка мира из США рассказала о вдохновляющем ее россиянине Рублеве

Наоми Осака заявила, что ее вдохновляет, как Андрей Рублев бьет по мячу

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака рассказала о том, что смотрела матчи теннисистов-мужчин для подготовки к турниру на грунте в Риме. Ее слова приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка призналась, что наблюдала за игрой россиянина Андрея Рублева. «Меня очень вдохновляет то, как он бьет по мячу», — заявила американка. Она добавила, что также смотрела матчи с участием Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса.

Осака вышла в третий круг турнира WTA в Риме. За выход в четвертый круг она 12 мая поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной.

6 мая Рублев переместился с восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин улучшил свою позицию благодаря победе на турнире серии Masters 1000 в Мадриде, где он в финале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).