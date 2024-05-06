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09:34, 6 мая 2024Спорт

Рублев поднялся на шестое место в рейтинге ATP

Рублев поднялся на шестое место в рейтинге ATP после победы на турнире в Мадриде

Фото: Cesar Luis de Luca / Globallookpress.com

Россиянин Андрей Рублев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список представлен на сайте организации.

Рублев переместился с восьмого на шестое место. Россиянин улучшил свою позицию благодаря победе на турнире серии Masters 1000 в Мадриде, где он в финале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович. Далее располагаются итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Россияне продолжают выступления на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA). Они принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Также спортсмены смогут сыграть на Олимпийских играх-2024.

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      Дарья Коршунова
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