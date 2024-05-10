Ивлеева в шутку назвала Медведева автором постов в своем Telegram-канале

Ивлеева пошутила, что Медведев является автором ее постов в Telegram-канале

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева в шутку назвала заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева автором постов в своем Telegram-канале.

Шутливое заявление Ивлеева написала в ответ на статью Telegram-канала BRIEF, в которой утверждалось, что над ее «покаянным образом» после «голой вечеринки», который был «согласован с Кремлем», работали журналисты Владимир Соловьев и Кристина Потупчик.

«Один из авторов моего канала — Дмитрий Анатольевич [Медведев]. Забыли его», — написала блогерша.

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru ответил на вопрос о том, мог ли Медведев действительно участвовать в создании постов для канала Ивлеевой.

Медиаменеджер предположил, что для реабилитации после скандала ведущая могла обратиться за помощью к влиятельным людям, и допустил, что у нее могут быть советники, однако подчеркнул, что информация о взаимодействии с Медведевым — «конечно же, шутка».

Ранее блогерша дала первое интервью после «голой вечеринки». В разговоре с предпринимателем Андреем Третьяковым она пожаловалась на критику, с которой столкнулась после мероприятия. Также Ивлеева рассказала, что в свой 33-й день рождения поехала в Донбасс, где посетила несколько городов.