Объявление о внесении в ГД Мишустина на должность премьера в пять утра объяснили

Политолог Коньков: к 13 мая правительство частично будет сформировано

К началу рабочей недели новое российское правительство частично будет сформировано, предположил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил объявление о внесении в Госдуму кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра в выходной, 10 мая, в пять утра (мск).

«Не оглашали [о внесении кандидатуры Мишустина] раньше в силу того, чтобы, во-первых, не смазать День Победы. Это большой праздник, в рамках которого никому не хотелось, чтобы были какие-то политические дискуссии. А во-вторых, накануне состоялся саммит Евразийского экономического союза. Тоже было важно, чтобы в информационном плане это было основное политическое событие. Поэтому объявление перенесли сразу после саммита ЕАЭС и сразу после Дня Победы», — сообщил Коньков.

Совершенно очевидно, что решение уже было принято раньше и в пять утра оно было просто сегодня озвучено Александр Коньков политолог

Кроме того, политолог отметил, что такое раннее объявление связано с тем, что в течение дня в Госдуме должна начаться работа по кадровым вопросам.

«Чтобы уже с началом сегодняшнего дня, который официально является выходным, но для депутатов предполагается, что будет рабочим, чтобы успеть в то время, когда вся страна отдыхает, решить все кадровые вопросы, связанные с формированием правительства, чтобы с началом новой рабочей недели уже так или иначе правительство могло приступить к исполнению своих обязанностей», — заключил он.

Утром 10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. В свою очередь председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров.

