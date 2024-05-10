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09:29, 10 мая 2024Спорт

Панарин забросил победную шайбу в овертайме в матче плей-офф НХЛ

Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме в матче плей-офф НХЛ

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил победную шайбу в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь 10 мая. Основное время завершилось со счетом 2:2, россиянин отличился в овертайме и позволил «Рейнджерс» повести в серии со счетом 3-0.

В составе «Каролины» одну из шайб забросил россиянин Андрей Свечников, он также записал на свой счет голевую передачу. Кроме того, по ассисту сделали его сотечественник и одноклубник Дмитрий Орлов, а также Панарин.

Панарин провел семь матчей в плей-офф НХЛ. Форвард забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач.

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      Алексей Гусев
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