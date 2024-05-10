Россиянка победила украинку и завоевала лицензию на Олимпиаду в борьбе

Хорошавцева победила украинку Грушину и завоевала лицензию на Олимпиаду в борьбе

Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала лицензию в женской борьбе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Результаты доступны на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Для завоевания лицензии спортсменам нужно было выйти в финал мирового квалификационного олимпийского турнира, проходящего в Стамбуле. Хорошавцева одержала победу над украинкой Алиной Грушиной в полуфинале турнира. Поединок прошел в весовой категории до 57 килограмм.

12 апреля национальный олимпийский комитет (НОК) Украины сделал заявление о выступлении российских и белорусских борцов на Олимпиаде-2024. На Украине призвали не допускать спортсменов из России и Белоруссии из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки СВО.

UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Для этого им нужно соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета.