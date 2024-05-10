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01:42, 10 мая 2024Россия

В России допустили перепродажу западного оружия окружением Зеленского

Генерал-майор Липовой: окружение Зеленского ждет западное оружие для перепродажи

Фото: Globallookpress.com

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что окружение президента Украины ждет западное оружие для его дальнейшей перепродажи.

«Судя по всему, коммерческие круги, которые кружатся вокруг Зеленского, с нетерпением ждут новой партии для перепродажи», — допустил офицер.

По его словам, открытым остается вопрос, кто будет использовать западное оружие, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку кадров.

Липовой также призвал скептически относиться к заявлениям Зеленского о недостаточных поставках вооружений со стороны стран Запада.

Ранее украинский лидер заявил, что страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах. 7 мая глава государства призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, «за политическими решениями должна следовать реальная логистика», приводящая к фактическому получению оружия украинскими военными.

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      Марина Совина
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