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09:42, 10 мая 2024Спорт

В «Рубине» рассказали о реакции команды на шутку футболиста о денежной премии

Иванов заявил, что игроки «Рубина» дали денег Безрукову, пошутившему про премию
Руслан Безруков

Руслан Безруков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о реакции команды на шутку хавбека казанцев Руслана Безрукова, потребовавшего денежную премию у «Краснодара». Его слова приводят «Известия».

«Подбадривала ли его команда? В команде мы ему закинули денег. Чтобы больше не просил», — отметил Иванов, добавив, что случившееся Безруков переживал в течение первых двух дней.

Ажиотаж вокруг слов одноклубника Иванов назвал абсурдом. «Кто-то среагировал так, что посчитал, будто это кого-то оскорбило. Наверное, отсюда такая реакция», — подчеркнул спортсмен.

24 апреля Безруков в шутку потребовал у «Краснодара» премию за победу над «Зенитом» в матче РПЛ. Глава РФС Александр Дюков счел высказывание недопустимым, а комитет по этике пообещал рассмотреть слова полузащитника.

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      Алексей Гусев
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