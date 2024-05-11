Акция против закона об иноагентах в Грузии завершилась

В Грузии завершилась масштабная акция против закона об иноагентах

В грузинском Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Reuters, в акции приняли участие 50 тысяч человек.

Акция протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси началась 2 мая у здания парламента Грузии. В конце апреля депутаты поддержали принятие закона во втором чтении.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что иностранные государства финансировали провокации на митингах в Тбилиси. По заявлениям СГБ, в организации провокаций участвуют граждане страны, находящиеся за рубежом, в том числе те, кто отправился воевать на Украину и готов вернуться, чтобы участвовать в стычках с полицией.