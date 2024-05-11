Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:24, 11 мая 2024Бывший СССР

Акция против закона об иноагентах в Грузии завершилась

В Грузии завершилась масштабная акция против закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В грузинском Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Reuters, в акции приняли участие 50 тысяч человек.

Акция протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси началась 2 мая у здания парламента Грузии. В конце апреля депутаты поддержали принятие закона во втором чтении.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что иностранные государства финансировали провокации на митингах в Тбилиси. По заявлениям СГБ, в организации провокаций участвуют граждане страны, находящиеся за рубежом, в том числе те, кто отправился воевать на Украину и готов вернуться, чтобы участвовать в стычках с полицией.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

      Экс-судья Шмидт оценил вероятность участия Польше в конфликте на Украине

      «Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионат России

      Акция против закона об иноагентах в Грузии завершилась

      Германия назвала наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной

      В Чехии раскрыли планы НАТО по вступлению Украины в альянс

      Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

      Илон Маск анонсировал очередной испытательный полет Starship

      На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов

      Евросовет призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше