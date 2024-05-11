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09:40, 11 мая 2024Силовые структуры

Бывшему московскому депутату отменили приговор за мошенничество

Московский суд отменил приговор экс-депутату Хараидзе по делу о мошенничестве

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Московский городской суд отменил приговор за мошенничество экс-мундепу Катеван Хараидзе, приговоренной к четырем годам колонии за мошенничество. Дело отправлено на повторное рассмотрение, сказано в постановлении судебной коллегии.

Следствие и суд установили, что в мае 2021 года Хараидзе вместе с соучастником требовала у застройщика 15 миллионов рублей за разрешение строительных работ на улице Фадеева. Через месяц фигурантку задержали — на тот момент мундеп и ее сообщник получили от представителя организации пять миллионов рублей и собирались забрать очередную часть суммы.

Судебная коллегия посчитала, что суд при вынесении приговора допустил противоречия в своих выводах насчет наличия умысла у Хараидзе на обман, не дав оценку тому, что представители застройщика знали об отсутствии у депутата и ее соучастника полномочий для разрешения конфликта, а также о том, что представитель заказчика сам предложил денежное вознаграждение.Вместе с тем меру пресечения оставили без изменений. Хараидзе будет находиться под арестом до 22 августа.

Днем ранее сообщалось, что фигурантом дела подчиненного замглавы Минобороны Антона Филатова стал гражданин Германии.

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      Полина Кислицына
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