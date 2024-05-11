В Турции отреагировали на поступок постпреда Израиля на Генассамблее ООН

Политик Челик: постпред Израиля при ООН Эрдан не признает международное право

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, измельчивший Устав ООН в шредере на выступлении в Генассамблее, не признает международное право. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в соцсети X (бывшая Twitter).

Челик назвал отрадным то, что вопрос о членстве Палестины в ООН будет вновь рассмотрен, а также то, что резолюция, расширяющая права страны в организации, была принята подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.

«В свою очередь, тот факт, что постпред Израиля уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги после резолюции по Палестине еще раз продемонстрировал, что Израиль не признает международное право», — отреагировал политик на поступок Эрдана.

О том, что постпред Израиля измельчил с помощью шредера Устав ООН, стало известно 10 мая. В ходе выступления Эрдан раскритиковал проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности ООН «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, и рекомендовала Совбезу положительно рассмотреть вопрос о членстве страны 10 мая. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.

