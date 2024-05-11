Джокович с юмором отреагировал на попадание бутылки в голову

Новак Джокович вышел к болельщикам в велошлеме после попадания бутылки в голову

Сербский теннисист Новак Джокович с юмором отреагировал на попадание бутылки в голову после матча на турнире ATP Masters 1000 в Риме. Его выход к болельщикам после инцидента попал на видео, его опубликовал Ubitennis в соцсети X.

Первая ракетка мира появился перед фанатами в велошлеме поверх бейсболки. В таком виде он раздавал автографы поклонникам.

Джоковичу попали бутылкой по голове после матча второго круга. Когда теннисист оставлял автографы, у одного из фанатов из рюкзака случайно выпала бутылка с водой. Ему оказали медицинскую помощь.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 9990 очков.