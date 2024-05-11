Экс-судья Шмидт увидел риск для Польши быть втянутой в конфликт на Украине

Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт прокомментировал вероятность участия Польше в конфликте на Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Элиты и спецслужбы этих стран… используют деньги или компромат, чтобы держать на поводке польских политиков… Прежде всего, речь идет о вводе войск одной или нескольких стран НАТО на Украину», — отметил он.

Ранее премьер Польши Дональд Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине. При этом он подчеркнул, что страны альянса не хотят напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

