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16:49, 11 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала три упражнения для идеальных ягодиц

Фитнес-тренер Беляева посоветовала делать махи в кроссовере для идеальных ягодиц

Фото: Vladimir Sukhachev / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Марина Беляева посоветовала три упражнения в зале для идеальных ягодиц. Ее слова приводит «Вокруг света».

Беляева поделилась, что обычно есть запрос на то, чтобы накачать ягодицы и не перекачать бедра. «Конечно, мы знаем, что ноги и ягодицы — это одна мышечная группа и тренировать их отдельно не получится. Но мы можем грамотно расставить акценты и сделать упор в тренировке именно на ягодицы, минимально затронув бедро», — объяснила она.

Сначала Беляева предложила делать медленные выпады с места с отягощением. Далее эксперт рекомендовала выполнять махи в кроссовере и отведение бедра в специальном тренажере.

Ранее фитнес-тренер Эбенезер Самуэль перечислил лучшие упражнения, для того чтобы накачать сильный пресс и убрать живот. В частности, он предложил выполнять велосипед, боковую планку с подъемом ноги и обратные скручивания.

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      Андрей Стрельцов
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