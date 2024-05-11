Фитнес-тренер посоветовала три упражнения для идеальных ягодиц

Фитнес-тренер Беляева посоветовала делать махи в кроссовере для идеальных ягодиц

Фитнес-тренер Марина Беляева посоветовала три упражнения в зале для идеальных ягодиц. Ее слова приводит «Вокруг света».

Беляева поделилась, что обычно есть запрос на то, чтобы накачать ягодицы и не перекачать бедра. «Конечно, мы знаем, что ноги и ягодицы — это одна мышечная группа и тренировать их отдельно не получится. Но мы можем грамотно расставить акценты и сделать упор в тренировке именно на ягодицы, минимально затронув бедро», — объяснила она.

Сначала Беляева предложила делать медленные выпады с места с отягощением. Далее эксперт рекомендовала выполнять махи в кроссовере и отведение бедра в специальном тренажере.

Ранее фитнес-тренер Эбенезер Самуэль перечислил лучшие упражнения, для того чтобы накачать сильный пресс и убрать живот. В частности, он предложил выполнять велосипед, боковую планку с подъемом ноги и обратные скручивания.