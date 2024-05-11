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16:49, 11 мая 2024Россия

Глава СВР высказался о контактах с директором ЦРУ

Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ Бернсом
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин высказался о контактах с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Исключать нельзя», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

О грядущих контактах с главой ЦРУ Нарышкин сообщал еще в феврале 2024 года.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных будущих контактах, Нарышкин отказался называть какие-либо конкретные сроки. «Контакты будут. Скажем вам когда, не утаим», — заверил прессу глава СВР.

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