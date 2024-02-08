Нарышкин заявил о будущих контактах с главой ЦРУ

Директор СВР Нарышкин заявил о будущих контактах с главой ЦРУ Бернсом

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у него будут новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом в четверг, 8 февраля сообщает ТАСС.

По данным агентства, отвечая на вопрос журналистов о возможных будущих контактах, Нарышкин отказался называть какие-либо конкретные сроки. «Контакты будут. Скажем вам когда, не утаим» — заверил прессу глава СВР.

26 января Сергей Нарышкин отмечал, что диалог между Службой внешней разведки (СВР) России и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США может предотвратить опасные события в мире.