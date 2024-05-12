Американская теннисистка оценила судейство на турнире русским матом

Американка Кенин раскритиковала судейство на турнире WTA в Риме русским матом

Американская теннисистка София Кенин русским матом оценила работу судей на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Masters в Риме. Об этом сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел во время матча 1/16 финала с Ребеккой Шрамковой из Словакии. «Мяч был в ауте, они уроды, блин», — критически заявила Кенин, сопроводив речь матом на русском языке.

В итоге матч завершился в двух сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу словацкой теннисистки. В 1/8 финала Шрамкова сыграет с победителем в паре Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Елена Остапенко (Латвия).

Кенин — уроженка Москвы. Семья теннисистки позднее переехала в США, где началась ее спортивная карьера.