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22:04, 12 мая 2024Россия

Совфед 14 мая обсудит кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД

Совет Федерации 14 мая обсудит кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Совфед обсудит на дополнительном заседании во вторник, 14 мая, кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты.

«Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ. На пост главы МИД президент выдвинул Сергея Лаврова.

Министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства.

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