В России оценили умалчивание о титулах сборной во время показа ЧМ по хоккею

Каменский назвал глупым умалчивание о титулах сборной России во время показа ЧМ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил то, что Международная федерация хоккея (IIHF) умолчала о титулах сборной России во время показа чемпионата мира 2024 года. Его слова приводит Metararings.ru.

«Достижения нашего хоккея и нашей сборной — это история, которая уже вписана на века, и, конечно, глупо, что они об этом не пишут», — заявил Каменский. Он добавил, что ему непонятна позиция IIHF.

10 мая в середине первого периода матча между сборными Швеции и США (5:2) россиян не показали среди трех самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. В видеотрансляции появилась информация только о сборной Канады, Чехии и Швеции. Позднее президент IIHF Люк Тардиф назвал ситуацию ошибкой.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF.