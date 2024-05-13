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17:19, 13 мая 2024Бывший СССР

Авиационную опасность объявили в Херсонской области

Сальдо сообщил, что авиационную опасность объявили в Херсонской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Авиационную опасность объявили в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Прошу соблюдать спокойствие и быть внимательными», — призвал глава Херсонской области ее жителей.

Ранее украинские войска обстреляли город Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР). В результате дорогу в населенный пункт перекрыли, вместо нее для проезда была доступна объездная трасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в городе произошел пожар, на месте работали службы МЧС, принимались меры по эвакуации людей.

11 мая Вооруженные силы Украины обстреляли парк аттракционов в Стаханове в ЛНР. Один из снарядов упал рядом с детскими аттракционами, пострадавших нет.

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      Кристина Есикова
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