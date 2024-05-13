Число получивших ранения из-за атак ВСУ на Белгород возросло

Гладков: до 27 человек выросло число пострадавших при обстрелах Белгорода 12 мая

До 27 человек возросло число тех, кто получил ранения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в воскресенье, 12 мая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«27 человек получили ранения. 10-ти из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. 6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что по поручению президента Владимира Путина в Белгород прибыли бригады врачей. По его данным, в больницах приграничного региона России под наблюдением врачей остаются 11 человек.

В воскресенье, 12 мая, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» 15 жителей дома спасти не удалось, 17 человек достали из-под завалов дома живыми.

В тот же день в Белгородской области не менее десяти раз объявляли ракетную опасность, из-за чего спасателям приходилось приостанавливать работу. ВСУ тогда же атаковали Новую Таволжанку, врачи не смогли спасти трех человек.