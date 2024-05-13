Еще одно уголовное дело возбудили против министра ЖКХ Новосибирской области

Прокуратура: второе дело возбудили против министра ЖКХ Новосибирской области

Еще одно уголовное дело возбудили против министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС.

Отмечается, что второе дело связано с превышением должностных полномочий, оно возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что Архипов, не имея соответствующих полномочий, в 2018 году подписал договор с коммерческой организацией о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета.

Фигурант предоставил компании десять миллионов рублей, при этом зная, что организация не стала региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по итогам конкурса и не может в дальнейшем осуществлять подобную деятельность.

«Несмотря на то, что часть денежных средств была возвращена в бюджет Новосибирской области, в результате неправомерных действий был причинен ущерб на сумму более шести миллионов рублей», — добавили в МВД.

О задержании Дениса Архипова сообщалось 20 марта. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, по которому проходит министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области, связано с банкротством экс-оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск».