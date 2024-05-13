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13:47, 13 мая 2024Спорт

Футбольный клуб уволил тренера в перерыве матча и заменил его врачом

Клуб «Бразильенсе» уволил тренера Сантоса в перерыве матча и заменил его врачом

Фото: Fabio Giannelli / Soccer Digital / Wikimedia

Футбольный клуб «Бразильенсе» уволил главного тренера Пауло Роберто Сантоса в перерыве матча четвертого по силе дивизиона Бразилии против «Реала Бразилии». Об этом сообщает Correiro Braziliense.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. В перерыве президент клуба Луис Эстеван раскритиковал тренерский штаб и уволил его. В результате во втором тайме игроками руководил врач Жорже Олива.

Встреча завершилась победой «Бразильенсе» счетом 2:1. Команда возглавила турнирную таблицу в своей группе.

Ранее 13 мая футбольный клуб «Динамо» из Бухареста заподозрил защитника Эдгара Иэ в том, что он подменил себя братом-близнецом Эделину. Команда несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, однако тот не соглашается. Румынский клуб хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста.

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      Анастасия Борисова
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