Футбольный клуб уволил тренера в перерыве матча и заменил его врачом

Клуб «Бразильенсе» уволил тренера Сантоса в перерыве матча и заменил его врачом

Футбольный клуб «Бразильенсе» уволил главного тренера Пауло Роберто Сантоса в перерыве матча четвертого по силе дивизиона Бразилии против «Реала Бразилии». Об этом сообщает Correiro Braziliense.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. В перерыве президент клуба Луис Эстеван раскритиковал тренерский штаб и уволил его. В результате во втором тайме игроками руководил врач Жорже Олива.

Встреча завершилась победой «Бразильенсе» счетом 2:1. Команда возглавила турнирную таблицу в своей группе.

Ранее 13 мая футбольный клуб «Динамо» из Бухареста заподозрил защитника Эдгара Иэ в том, что он подменил себя братом-близнецом Эделину. Команда несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, однако тот не соглашается. Румынский клуб хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста.