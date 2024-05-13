Мужчина обиделся на возлюбленную и напал на нее с фаллоимитатором

В США мужчина получил 8 месяцев тюрьмы за нападение на подругу с секс-игрушкой

В США мужчина обиделся на комментарии возлюбленной по поводу своего полового органа и набросился на нее с фаллоимитатором. Об этом сообщает The Smoking Gun.

38-летнего Стивен Нурдина из штата Флорида приговорили к восьми месяцам тюрьмы и 920 долларам штрафа (84 тысячи рублей) за инцидент, произошедший 1 января. Мужчина напал на 37-летнюю подругу, после того как она заявила, что у него проблемы с эрекцией и ему нужно пить «Виагру».

По словам пострадавшей, Нурдин «рассвирепел, схватил с полки в спальне секс-игрушку и засунул ей в рот». Кроме того, во время нападения он ударил женщину кулаком в глаз. После задержания выяснилось, что Нурдин был судим и в последний раз вышел на свободу в 2023 году. В 2010-м получил 13-летний срок за вооруженное ограбление и незаконное хранение оружия.

После инцидента с возлюбленной Нурдина арестовали. На допросе он сказал, что «не помнит, чтобы держал в руках фаллоимитатор». Мужчину вскоре выпустили под залог в 2,5 тысячи долларов (228,2 тысячи рублей). Через месяц он снова оказался за решеткой из-за нарушения судебного запрета: он продолжил звонить пострадавшей и писать ей в социальных сетях.

В мае суд снова запретил Нурдину общаться с бывшей возлюбленной вдобавок к приговору о тюремном заключении и штрафе.

В декабре 2023 года сообщалось, что американский полицейский из штата Оклахома устроил драку в секс-шопе, потому что его партнерша захотела купить слишком большой фаллоимитатор. Под суд попал Дэвид Девитт, который, как позже выяснилось, был одним из старших офицеров офиса шерифа округа Потаватоми.