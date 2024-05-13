Названа главная особенность Су-57

В «Ростехе» назвали малозаметность главной особенностью Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается от самолетов прошлых поколений малозаметностью и современным оборудованием. Особенности истребителя назвали в госкорпорации «Ростех».

«Су-57 создан с применением стелс-технологий и оснащен передовой электроникой. Главная особенность самолета — малозаметность. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования», — сообщили там.

Отмечается, что Су-57 может вести бой с любыми истребителями, а также поражать наземные и воздушные цели. В «Ростехе» напомнили, что истребитель проходит испытания с двигателями второго этапа, а в ближайшее время начнутся поставки Су-57 с новой силовой установкой.

В декабре источники ТАСС сообщили, что все серийные истребители Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам России в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа.

В том же месяце Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина передал Минобороны России заключительную партию Су-57 по программе 2023 года.