Названа новая дата отключения горячей воды в Москве

Заммэра по ЖКХ Москвы Бирюков: горячую воду в столице начнут отключать 20 мая

Плановые отключения горячей воды в столице начнутся 20 мая. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков, говорится на сайте mos.ru.

Отключение перенесли на эту дату в связи с холодной погодой и возобновлением подачи тепла в жилые дома. При этом изменение графика не скажется на количестве дней, которые москвичам придется пробыть без горячей воды — не более десяти дней. Испытания гидравлической системы также завершатся по плану, до 25 августа.

В настоящее время у жителей столицы нет возможности посмотреть адресный график отключения горячей воды. Вскоре эта информация будет опубликована на портале mos.ru и на официальном сайте ПАО «МОЭК».

Ранее испытания гидравлических систем в столице должны были начаться 14 мая. Власти столицы из-за аномального похолодания 7 мая решили возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, тепло начнет возвращаться в Москву с четверга, 16 мая.