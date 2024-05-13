Новость о перестановках в Минобороны России попала на первые полосы западных СМИ
Новость о смене Шойгу на Белоусова заняла первые полосы западных СМИ
Новость о перестановках в руководстве Министерства обороны России попала на первые полосы влиятельных западных СМИ, передает РИА Новости.
Отмечается, что о намерении российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совета безопасности сообщили британские газеты Daily Mail, Telegraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC News и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.
Шойгу покинет свой пост, на его место президент России Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.