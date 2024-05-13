Парикмахер назвала россиянкам главные ошибки в уходе за волосами

Парикмахер и стилист Лилия Левина назвала россиянкам главные ошибки в уходе за волосами. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

Эксперт заявила, что многие неправильно подбирают шампунь. «Очень часто люди подбирают себе шампунь, исходя из качества полотна волос. Это неправильно. Мастера-профессионалы ориентируются на состояние кожи головы», — уточнила она.

Помимо этого, по словам специалистки, женщины не понимают назначения маски и кондиционера для волос. «Кондиционер закрывает чешуйки волос, и они становятся гладкими, блестящими и рассыпчатыми. Но если есть желание создать пышную прическу, то его можно не использовать. Если волосы поврежденные, шершавые, тусклые, то мы примерно раз в неделю наносим перед кондиционером маску», — рассказала Левина.

Кроме того, стилистка добавила, что неправильная сушка и укладка локонов влияет на их качество и внешний вид. «Утром люди спешат на работу, недосушивают волосы. И начинают делать укладку горячими инструментами. Пряди дымят, вода испаряется, варится белок волоса. И в итоге через какое-то время волосы превращаются во что-то совершенно безжизненное», — посетовала она.

В заключение Левина посоветовала регулярно наносить на волосы термозащиту, затем высушивать их и приступать к укладке горячими инструментами.

Ранее в мае российская стилистка назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос. Так, специалистка внесла в список две разновидности боба: французский и текстурированный.