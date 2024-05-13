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18:36, 13 мая 2024Из жизни

Племянник Карла III расстался с дочерью магната и стал встречаться с медсестрой

Племянник короля Карла III Питер Филлипс начал встречаться с медсестрой
Питер Филлипс (в центре)

Питер Филлипс (в центре). Фото: Chris Jackson / Reuters

Старший внук покойной королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс начал новый роман через месяц после того, как расстался с бывшей избранницей, дочерью нефтяного магната. Об этом пишет Daily Mail.

Племянник британского короля Карла III Питер в выходные был замечен с Харриет Сперлинг — детской медсестрой, воспитывающей дочь в одиночестве. Пара вместе наблюдала за скачками, а затем уехала на автомобиле с дочерями Филлипса. Очевидец The Sun рассказал, что Питер и Харриет выглядели увлеченными друг другом. «Он был похож на кота, который получил сливки, и вел себя так, будто забыл о всех делах и заботах», — описал он поведение члена королевской семьи.

Харриет встретилась и обменялась теплым приветствием с королевой Камиллой, женой Карла III, на мероприятии в Глостершире. Там также присутствовали сестра Питера Зара Тиндалл и ее муж. Знакома ли Харриет с другими членами королевской семьи, пока не ясно.

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Харриет Сперлинг получила звание героя-медика за долгую работу в качестве детской медсестры в государственных больницах. В 2010 году она помогла спасти жизнь тяжелобольного ребенка по имени Финеас. Он заразился редким вирусом, который угрожал уничтожить всю его иммунную систему.

Питер Филлипс развелся с женой Отем Келли в 2021 году. После 11 лет брака у них осталось две дочери — Айла и Саванна. Затем он начал встречаться с бывшей одноклассницей сестры Линдси Уоллес, дочерью нефтяного магната. В апреле их роман закончился. По словам источников, их отношения просто «исчерпали себя».

Питер занимает 18-е место в очереди престолонаследия Великобритании. Его считают любимым внуком покойной Елизаветы II. Сейчас Питер работает директором компании по спортивному менеджменту SEL UK.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и сын Карла III принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы. Празднование проходило в семейной кругу из-за состояния здоровья принцессы.

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      Юлия Юткина
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