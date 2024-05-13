Посол обвинил США в готовности сделать все для снятия ответственности с Киева

Посол Антонов: США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева, об этом говорит отсутствие реакции американских властей и журналистов на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — подчеркнул дипломат.

Антонов напомнил, что зарубежные СМИ не упоминали о том, что Белгород был атакован украинскими войсками более десяти раз.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Запад является причастным к обстрелу жилого дома в Белгороде. По его словам, союзники Киева на Западе выделили оружие для ВСУ, а также обучили их вести боевые действия.

Постпредство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что атака на Белгород, повлекшая жертвы среди гражданского населения, была совершена из оружия, поставляемого Киеву из стран НАТО. Дипломаты потребовали от руководства международной организации, в первую очередь действующего мальтийского председательства, осудить действия Украины.

