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02:37, 13 мая 2024Мир

Посол обвинил США в готовности сделать все для снятия ответственности с Киева

Посол Антонов: США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева
СюжетРакетные удары по Украине:
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева, об этом говорит отсутствие реакции американских властей и журналистов на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — подчеркнул дипломат.

Антонов напомнил, что зарубежные СМИ не упоминали о том, что Белгород был атакован украинскими войсками более десяти раз.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Запад является причастным к обстрелу жилого дома в Белгороде. По его словам, союзники Киева на Западе выделили оружие для ВСУ, а также обучили их вести боевые действия.

Постпредство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что атака на Белгород, повлекшая жертвы среди гражданского населения, была совершена из оружия, поставляемого Киеву из стран НАТО. Дипломаты потребовали от руководства международной организации, в первую очередь действующего мальтийского председательства, осудить действия Украины.

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      Марина Совина
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