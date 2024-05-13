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02:02, 13 мая 2024Россия

В Крыму пообещали ответить на угрозы США

Постпред Крыма Мурадов: США создают небывалую опасность для себя, угрожая России

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

США, угрожая американскими ракетами и самолетами Крыму, ставят свою безопасность под угрозу, которой в их истории никогда не было. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что страны, вмешивающиеся в украинский конфликт, получат ответ РФ, с которым они еще никогда в своей истории не сталкивались.

«Госсекретарь, видимо, хочет поэкспериментировать и узнать на практике, что означает предупреждение нашего президента», — отметил Мурадов.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен пообещал: Вашингтон сделает все возможное для ускорения поставок оружия Киеву, в том числе с целью создания угрозы Крыму.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил о провале плана НАТО по захвату Крыма.

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      Марина Совина
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