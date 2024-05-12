Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:18, 12 мая 2024Мир

США пообещали содействовать созданию угрозы в Крыму

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон старается ускорить поставки оружия Киеву

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вашингтон делает все возможное для ускорения поставок оружия Киеву, в том числе с целью создания угрозы Крыму. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

Такие же действия со своей стороны предпринимают страны Европы, добавил Блинкен.

Белый дом рассчитывает, что ВСУ Украины будут демонстрировать успехи при удержании фронтовой линии на востоке, уточнил госсекретарь. Украинская армия, на его взгляд, обладает потенциалом для создания в Крыму угрозы Вооруженным силам РФ.

Накануне стало известно, что США передали Украине «срочно необходимую» помощь из-за продвижения России. Речь шла о третьем транше в рамках одобренной ранее военной помощи, выяснило издание New York Post (NYP).

Минобороны России в субботу, 11 мая, сообщило о взятии российскими военными пяти населенных пунктов в Харьковской области под свой контроль. Речь идет о Борисовке, Плетеневке, Пыльной, Огурцово и Стрелечье. На фоне этого из региона эвакуировали более четырех тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

      Число жертв при частичном обрушении дома в Белгороде снова выросло

      В Курской области назначили нового главу региона

      США пообещали содействовать созданию угрозы в Крыму

      Власти Белгорода высказались об эвакуации

      В Санкт-Петербурге задержали топ-менеджера «Газпрома»

      Джокович рассказал о последствиях попадания бутылки в голову

      В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадали люди

      Еще трое человек скончались от отравления наркотиками в Астрахани

      МЧС сообщило еще об одном погибшем при обрушении дома в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше