США пообещали содействовать созданию угрозы в Крыму

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон старается ускорить поставки оружия Киеву

Вашингтон делает все возможное для ускорения поставок оружия Киеву, в том числе с целью создания угрозы Крыму. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

Такие же действия со своей стороны предпринимают страны Европы, добавил Блинкен.

Белый дом рассчитывает, что ВСУ Украины будут демонстрировать успехи при удержании фронтовой линии на востоке, уточнил госсекретарь. Украинская армия, на его взгляд, обладает потенциалом для создания в Крыму угрозы Вооруженным силам РФ.

Накануне стало известно, что США передали Украине «срочно необходимую» помощь из-за продвижения России. Речь шла о третьем транше в рамках одобренной ранее военной помощи, выяснило издание New York Post (NYP).

Минобороны России в субботу, 11 мая, сообщило о взятии российскими военными пяти населенных пунктов в Харьковской области под свой контроль. Речь идет о Борисовке, Плетеневке, Пыльной, Огурцово и Стрелечье. На фоне этого из региона эвакуировали более четырех тысяч человек.