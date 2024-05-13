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10:39, 13 мая 2024Спорт

Появились детали гибели 43-летнего российского участника Олимпиад

Триатлонист Игорь Сысоев погиб в 43 года в результате травм, полученных в ДТП

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в 43 года в результате травм, полученных в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию триатлона России (ФТР).

По информации источника, легковой автомобиль, которым управлял спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Сысоев скончался на месте. Пассажирка, находившаяся с ним в машине, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

О гибели Сысоева стало известно 12 мая. В ФТР выразили соболезнования близким и родным спортсмена.

Сысоев принимал участие в двух Олимпиадах в составе сборной России. На Играх в Афинах-2004 он занял 15-е место, в Пекине-2008 расположился на девятой строчке. Сысоев был первым представителем отечественного мужского триатлона, завоевавшим право выступить на Олимпийских играх.

Сысоев — чемпион России и обладатель Кубка Европы. С 2017 по 2020 год он занимал пост главного тренера национальной команды по триатлону.

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      Анастасия Борисова
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