Появились детали гибели 43-летнего российского участника Олимпиад

Триатлонист Игорь Сысоев погиб в 43 года в результате травм, полученных в ДТП

Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в 43 года в результате травм, полученных в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию триатлона России (ФТР).

По информации источника, легковой автомобиль, которым управлял спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Сысоев скончался на месте. Пассажирка, находившаяся с ним в машине, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

О гибели Сысоева стало известно 12 мая. В ФТР выразили соболезнования близким и родным спортсмена.

Сысоев принимал участие в двух Олимпиадах в составе сборной России. На Играх в Афинах-2004 он занял 15-е место, в Пекине-2008 расположился на девятой строчке. Сысоев был первым представителем отечественного мужского триатлона, завоевавшим право выступить на Олимпийских играх.

Сысоев — чемпион России и обладатель Кубка Европы. С 2017 по 2020 год он занимал пост главного тренера национальной команды по триатлону.