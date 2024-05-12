Участник Олимпийских игр в составе сборной России погиб в ДТП

Участник Олимпиад в составе сборной России по триатлону Сысоев погиб в ДТП

Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию триатлона России (ФТР).

«Родственники подтвердили гибель Игоря Сысоева. Мы соболезнуем близким и родным Игоря», — заявили в ФТР, назвав Сысоева замечательным специалистом и спортсменом.

43-летний Сысоев принимал участие в двух Олимпиадах в составе сборной России. На Играх в Афинах-2004 он занял 15-е место, в Пекине-2008 расположился на девятой строчке. Сысоев был первым представителем отечественного мужского триатлона, завоевавшим право выступить на Олимпийских играх.

Сысоев — чемпион России и обладатель Кубка Европы. С 2017 по 2020 год он занимал пост главного тренера национальной команды по триатлону.