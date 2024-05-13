Принц Гарри отказался встретиться с тяжелобольным отцом

Daily Mirror: принц Гарри грубо отказал отцу, королю Карлу III во встрече

Карл III не увиделся с принцем Гарри во время его визита в Лондон. Об этом пишет Daily Mirror.

Принц Гарри прибыл в Великобританию для участия в «Играх непобедимых». Это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе, которые проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. При этом на «Играх непобедимых» присутствовали только родственники со стороны матери принца, принцессы Дианы, другие члены королевской семьи не появились на трибунах.

Представители принца Гарри выпустили заявление в преддверии его визита, в котором объяснили, что встреча с королем Великобритании не состоится из-за «плотного графика Его Величества», однако он «надеется увидеться с ним в скором времени». При этом в СМИ попала информация, что Карл III сам предлагал младшему сыну встретиться и остановиться в королевской резиденции на время поездки в Лондон, однако тот якобы грубо отказал тяжелобольному отцу. Вместо этого он предпочел отель.

В свою очередь, эксперт по отношениям в королевской семье объяснил произошедшее тем, что PR-команды королевской семьи и принца Гарри не контактируют между собой и не согласовывают публикуемую информацию. Из-за этого в прессу попадают противоречивые данные.

Последний раз Гарри видел Карла III в феврале после того, как стало известно, что у короля обнаружили рак.

В 2020 году герцог Сассекский и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекский заявил о своей готовности вернуться в семью ради отца. Об этом он сказал Карлу III лично.