Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:13, 13 мая 2024Россия

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе

Фото: Christoph Reichwein / Global Look Press

Сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщила мэрия Белгорода. Об этом пишет РИА Новости.

Власти призвали жителей по возможности оставаться дома, не подходить к окнам. «Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны РФ, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду показывает характер террористов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу покинет должность министра обороны спустя 12 лет на посту. Как на это отреагировали в России и за рубежом?

      Аналитик оценил главные качества Белоусова

      Ракетную опасность объявили в Белгородской области

      Популярная плюс-сайз модель снялась в наряде без нижнего белья

      Новость о перестановках в Минобороны России попала на первые полосы западных СМИ

      Поражение двух танков Leopard при попытке контратаки попало на видео

      Стало известно о планах Польши укрепить заграждение на границе с Белоруссией

      Стартап по оптимизации электроэнергии Electricity Maps привлек миллионы долларов

      Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой кабмина

      Мошенник обманул четырех женщин на девять миллионов рублей и зачал ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше