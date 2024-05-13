Россиянам назвали способ сделать хлеб более полезным

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала хранить хлеб в морозилке

Чтобы сделать хлеб более полезным, его нужно хранить в морозилке, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Способ улучшить качества популярного продукта врач назвала россиянам в своем Telegram-канале.

«При выпекании хлеба крахмал проходит желатинизацию. Благодаря такой форме он легче переваривается, а глюкоза быстрее усваивается. Что не очень хорошо, ведь тогда уровень инсулина сильно повышается. Человека начинает терзать голод, он стремительнее набирает вес», — объяснила врач.

Если же хлеб хранить в холоде, крахмал меняет свои свойства, что снижает вероятность инсулинового скачка. Павлова добавила, что заморозка оказывается в два раза эффективнее, чем хранение в холодильнике.

Однако полезнее при заморозке становится только домашних хлеб, а покупной продукт не меняет свои свойства при охлаждении, предупредила доктор. «Я рекомендую употреблять цельнозерновой хлеб. В нем не так много углеводов, как в обычном белом. И одного кусочка в прием пищи вполне достаточно», — заключила она.

Ранее Зухра Павлова предупредила не толстеющих от переедания людей об опасных болезнях. Она отметила, что потеря веса при обильном питании может быть симптомом заражения паразитами.