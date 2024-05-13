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14:36, 13 мая 2024Спорт

Российская фигуристка перейдет в сборную Франции

Российская фигуристка Алиса Овсянкина перейдет в сборную Франции
Алиса Овсянкина и Матвей Самохин

Алиса Овсянкина и Матвей Самохин. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, представляющая танцы на льду, перейдет в сборную Франции. Об этом ТАСС сообщил тренер Марьен де ла Асунсьон.

Тренер рассказал, что 16-летняя спортсменка будет выступать в паре с Максимилианом Райе. Он отметил, что в июле 2024 года они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции.

Спортсменка переехала во французский Лион и встала в пару с Райе в 2023 году. До этого Овсянкина выступала вместе с Матвеем Самохиным. С ним фигуристка становилась серебряным призером этапа юниорского Гран-при России и заняла пятое место на первенстве России среди юниоров 2022 года.

3 мая тренер Александр Жулин рассказал о гонорарах российских фигуристов. По словам Жулина, спортсмены не потеряли финансово из-за отстранения, потому что взамен в России провели много других турниров.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Также были отменены международные турниры на территории двух стран.

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      Анастасия Борисова
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