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15:48, 13 мая 2024Наука и техника

Тайвань при помощи SpaceX запустит первый спутник связи

Тайвань при помощи SpaceX запустит свой первый спутник связи в 2026 году

Фото: Joshua Conti/Us Space / Globallookpress.com

Тайвань при помощи американской компании SpaceX планирует запустить свой первый спутник связи в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Всего на околоземную орбиту Тайбэй планирует вывести шесть космических аппаратов B5G, два из которых разработаны научными организациями острова, а четыре — при участии коммерческих подрядчиков. Запуск первого спутника намечен на 2026 год, второго — на 2028-й. Их запуск обойдется Тайваню в 28 миллионов долларов.

В июле прошлого года Тайвань сообщил о планах по запуску своего первого метеорологического спутника, получившего название Triton («Ловец ветров»).

В июле 2022-го Центральное информационное агентство Тайваня заявило об испытании гибридной ракеты HTTP-3A, предназначенной для вывода на орбиту мини-спутников.

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      Иван Потапов
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