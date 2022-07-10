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Тайвань испытал гибридную ракету для мини-спутников

Тайвань сообщил об испытании гибридной ракеты для вывода на орбиту мини-спутников

Фото: National Space Organization

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило об испытании гибридной ракеты HTTP-3A , предназначенной для вывода на орбиту мини-спутников, передает ТАСС.

Ракету высотой 4,8 метра и массой 365 килограммов страна разрабатывает самостоятельно. Целью испытаний стала проверка работы второй двигательной установки.

Предполагалось, что HTTP-3A сможет достигнуть высоты 12 километров и опуститься на парашюте в море. Запуск состоялся со стартовой площадки в южном уезде Пиндун. Полностью поставленной цели достигнуть не удалось. Ракета продержалась в воздухе не 8-10, а две минуты, и поднялась только на три километра.

Однако разработчики из Центра перспективных ракетных исследований (ARRC) даже этот запуск назвали технологическим прорывом и большим успехом. Говорить так им позволяют результаты параллельных испытаний. Вместе с двигателям проверку проходили система управления полетом ракеты, наземная поддержка и парашютная система возвращения.

Целью программы HTTP-3A называется разработка ракеты с гибридным двигателем, которая может выводить мини-спутники на орбиту высотой не менее 100 километров.

Ударная волна
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Платон Щукин
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