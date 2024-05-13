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20:41, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор потребовал от TikTok предоставить данные о соблюдении законов

Роскомнадзор потребовал от TikTok предоставить данные о соблюдении законов РФ

Фото: May Gauthier / Unsplash

Роскомнадзор направил соцсети TikTok требование предоставить данные о соблюдении законов РФ. Об этом сообщил «Ленте.ру» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Организация попросила Роскомнадзор проверить TikTok на соблюдение закона о персональных данных и закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. В ведомстве ответили, что провели анализ сервиса, по результатам которого направили компании запрос о предоставлении информации, касающейся соблюдения законов.

«В случае выявления признаков нарушения (...) требований законодательства Российской Федерации Роскомнадзором в отношении компании TikTok Pte. Limited будут приняты меры реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что TikTok скоро может вернуться в Россию и начать полноценную работу в стране. По его словам, представители соцсети ведут работу с Роскомнадзором, проводя зачистку противоправного контента на площадке.

В марте 2022 года TikTok приостановила работу в России. Причиной стал вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители соцсети, комментируя решение, подчеркнули, что самым важным для них является безопасность сотрудников и пользователей.

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      Евгения Наумова
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